Благодаря отзывчивым горожанам помощь в лечении получат маленькие мурманчане

Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» стала неотъемлемой частью жизни нашего города. Северяне через пластиковые боксы «Добрые сердца» пожертвовали около 14 миллионов рублей. А помощь получили 160 маленьких мурманчан.

Наблюдательный совет, в который входят врачи, депутаты и представители общественности, стараются принимать решение по каждому заявлению максимально оперативно. Цель акции - помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. И ещё не было случая, чтобы кому-то в помощи было отказано. Вот и в этот раз, на очередном заседании, было принято решение удовлетворить 2 заявления. Одному ребёнку выделили средства на дорогостоящий препарат, который не входят в перечень бесплатных лекарств, а другой малыш сможет поехать на медицинскую консультацию в Москву.

- Пришёл вызов на эту срочную консультацию, но, к сожалению, у родителей нет финансовых средств, чтобы туда доехать, - отмечает Наталья Телибаева, член общественного наблюдательного совета. - Ситуация критичная, были представители детской поликлиники, которые действительно убедили нас, что нужно помочь этой семье. Поэтому мы выделили эти средства.