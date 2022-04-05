Благодаря поддержке правительства Мурманской области к лету в регионе появится более 130 единиц нового общественного транспорта

Таким образом, кардинально изменится автопарк в ЗАТО Александровск, Апатитах и Кировске. Новый транспорт, оформленный в уникальном дизайне, также выйдет на маршруты в Кандалакше, Мончегорске и Печенгском округе.

На почти 1,5 миллиарда рублей будет закуплено более 130 автобусов и троллейбусов. Также полученные средства перевозчики смогут направить на досрочное погашение платежей уже приобретённого транспорта.