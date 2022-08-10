Благодаря проекту «Цифровые профессии» жители Мурманской области могут получить IT-образование при поддержке государства

Выбор курсов очень большой, их более ста. Самые популярные направления – это «Инженер по тестированию», «Python-разработчик», «Интернет-маркетолог», «Дизайнер интерфейсов», «Специалист по Data Science+», «Основы тестирования ПО».

Господдержка позволяет получить образование в IT-сфере со скидкой от 50 до 100% в зависимости от льготной категории заявителей.

Выбор курсов очень большой, их более ста. Самые популярные направления – это «Инженер по тестированию», «Python-разработчик», «Интернет-маркетолог», «Дизайнер интерфейсов», «Специалист по Data Science+», «Основы тестирования ПО».

Подробности можно получить на портале «Госуслуги», там же, при желании, можно подать заявку на обучение.