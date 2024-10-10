Благодаря программе «Курс на Север» в Мурманскую область с начала года прибыли почти две сотни специалистов

В их числе и педагоги ЗАТО Александровск, которым предоставили помимо рабочих мест и достойной заработной платы и комфортное служебное жильё.

Из другого конца страны через 7 часовых пояса навстречу мечте – Юлия Почалова сразу после окончания вуза решила сменить место жительства.

Юлия Почалова, учитель биологии школы №1 г. Полярного: «На самом деле, я хотела что-то новое попробовать, давно хотела уехать из Хабаровска. Город мне наш нравится, но это далеко от центра, а здесь – другая область, другие климатические условия. Мне захотелось пожить здесь, узнать что-то новое».

Руководство школы №1 города Полярного сделало учителю биологии и химии предложение, от которого отказаться было непросто: по программе «Курс на Север» молодому педагогу предложили достойную заработную плату, классное руководство, дополнительные меры поддержки. Но и эти гарантии не стали ключевой причиной переезда.

Юлия Почалова, учитель биологии школы №1 г. Полярного: «Особых надежд не строю, просто хочу работать здесь с прекрасными коллективом, руководством и учениками».

Несколько чемоданов с вещами и компьютер – всё, что взял с собой Артём Крылов в новую жизнь. Она началась для педагога в новом городе и на новом месте работы – в гаджиевской школе. Но здесь его действительно ждали, уверен специалист: для Артёма Сергеевича подготовили просторную двухкомнатную квартиру с прекрасным видом из окон.

Служебное жилье тоже стало одним из условий участия в программе «Курс на Север».

Артём Крылов, учитель математики школы №279 г. Гаджиево: «Я видел фотографии до переезда и сейчас - это полный косметический ремонт с необходимой мебелью для проживания. Для одного участника программы мебель была гарантирована».

Программа «Курс на Север» запущена с 1 мая прошлого года, в рамках неё в Заполярье привлекают для работы не только учителей, но и специалистов из промышленной сферы и гражданских профессий, а также медицинских работников.