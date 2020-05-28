Совет депутатов города Мурманска собрался на очередное заседание. Среди прочих вопросов депутаты выслушали отчёт руководителя городской полиции о проделанной в 2019 году работе. Заодно обсудили и состояние преступности во время карантина.

Основная деятельность полиции в 2019 году была направлена на обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. По оценкам руководства, правоохранительные органы Мурманска в этом деле заняли первое место среди территориальных органов внутренних дел. Преступности разгуляться не дали. А вот в период карантина полицейским пришлось переключиться на работу с нарушителями изоляции. С такими гражданами в основном проводили профилактические беседы.

Дмитрий Тямин, начальник УМВД России по городу Мурманску: «Раскрываемость преступлений корыстно-насильственной направленности на высоком уровне среди территориальных органов внутренних дел. Поэтому, в целом, самое главное, что мы смогли обеспечить контроль за оперативной обстановкой и своевременно реагировать на те вызовы, которые нам поступали».

Высоко деятельность полицейских оценил и глава города Андрей Сысоев. По его словам, благодаря работе правоохранительных органов Мурманск до сих пор можно считать городом безопасным. Не вырос уровень преступности даже во время пандемии, когда забот у полиции прибавилось. Преступлений, наоборот, стало меньше.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Можно спокойно ходить по улицам. И вот в потоке обращений граждан, а он достаточно большой, претензий к полиции практически нет. То есть, есть отдельные случаи по так называемым «наливайкам». Но сейчас закон принят, чтобы закрывать их. Как только он вступит в силу, конечно, здесь полиция нам поможет».

Особенно снизилась во время периода самоизоляции уличная преступность и преступность в общественных местах, отметил глава УМВД России по городу Мурманску.