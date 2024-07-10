Благодаря растущему туристическому потоку в прошлом году в Мурманской области увеличился объём платных услуг в гостевой сфере на 36,4%

Согласно данным Росстата, объём платных услуг составил 5,9 млрд рублей. Наибольшими темпами выросла сфера гостиничного бизнеса.

Увеличен и объём государственной поддержки субъектов туриндустрии нашего региона. За 4 года поддержано 122 проекта на сумму 352 млн рублей, что позволяет для растущего потока создавать качественную инфраструктуру быстрыми темпами.

Важную роль в продвижении Заполярья играют средства массовой информации и блогеры, которые активно публикуют материалы о Мурманской области и её достопримечательностях на информационных площадках и в социальных сетях.