Благодаря советской песни «Я люблю тебя жизнь» финский полицейских стал звездой «Ютуба»

Петрус Шредеус обладатель не только погон, но и замечательного тенора, исполнил песню о мерах предосторожности в период пандемии коронавируса на мелодию известного советского хита «Я люблю тебя жизнь».

Видеоролик с Петрусом, поющим и патрулирующим улицы города, уже набрал миллион просмотров и 22 тысячи лайков на «YouTube».