«Благодатное Небо» передано в историко-краеведческому музею Полярного

Уникальные иконы «Благодатное Небо» были написаны специально для четырёх церквей и храмов. Первая доставлена в Сербию, вторая - в святыню в Севастополе, третья передана на Дальний Восток в посёлок Известковый. Четвертая займёт место в храме Святителя Николая Чудотворца в Полярном. Все они образуют крестное знамя, если смотреть на местонахождение икон по географической карте.

Ко Дню образования Кольской флотилии Свято-никольский храм города Полярного передал Городскому историко-краеведческому музею уникальную реликвию – эскиз индивидуальной иконы «Благодатное небо».

Уникальные иконы «Благодатное Небо» были написаны специально для четырёх церквей и храмов. Первая доставлена в Сербию, вторая - в святыню в Севастополе, третья передана на Дальний Восток в посёлок Известковый. Четвертая займёт место в храме Святителя Николая Чудотворца в Полярном. Все они образуют крестное знамя, если смотреть на местонахождение икон по географической карте.

А вот эскизный рисунок иконы в полный размер займёт достойное место в экспозиции историко-краеведческого музея. Центральное место на иконе занимает образ Богородицы. «Благодатное Небо» для Кольского Севера имеет ряд уникальных особенностей: Матерь Божия изображена на фоне сияющего солнца и стоящей на полумесяце. Два святых слева и справа – это лики Иоанна Кронштадтского и Александра III.

Отец Сергий, настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Для нас некоторые древние вещи – это святыни. Мне кажется, что церковь может сотрудничать с музеем в этом отношении: что-то мы не можем хранить правильно, в этом отношении на помощь и приходят музейные сотрудники. Передача таких ценных вещей для нас – это добрый знак».

Икона, написанная в дар городу Полярному, была освящена в Мемориальной Квартире святого Иоанна Кронштадтского и приложена 24 августа прошлого года к мощам Всероссийского пастыря.

Конечно, это не первый итог сотрудничества музея с приходом, помимо того, что в фондах учреждения хранятся другие экспонаты, ранее переданные храмом. В Полярном проходят при участии сотрудников музея традиционные Свято-никольские ярмарки, стала возможной и реализация проекта «Путешествие к истокам».

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «В рамках проекта было задумано и реализовано просветительское направление: о святых Кольского края. Подготовлено было театральное представление, кукольно-теневой театр по поморским сказкам с элементами, связанными с чудодейственными силами православной веры».

Музей также готовит свои подарки к 40-летию Кольской флотилии – цикл просветительских мероприятий и, конечно, временную выставку, которая начнёт свою работу 20 июня.