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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.23 19:30

«Благодельня»: в Мурманской области появилась первая социальная столовая

Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут пообедать бесплатно.

«Благодельня» – так называется первая социальная столовая в Мурманске. Характерное название раскрывает сакральный смысл заведения – делать благо. Здесь каждый нуждающийся найдёт вкусное и сытное питание, а может быть, и вовсе обретёт новых друзей.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии: «Происходящее сегодня, это замечательное событие, которое оно наполняет сердце радостью. В этом событии, в этой заботе о тех, кто нуждается, проявляется существо жизни церкви и существо души русского человека».

Организатором проекта выступил благотворительный фонд «Добрый Мир», который на протяжении долгого времени помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Новое место общественного питания будет работать по будням с 11 до 15 часов с пропускной способностью до 30 человек в полчаса.

Алексей Пенкин, президент благотворительного фонда «Добрый Мир»: «Мы пока не будем приглашать по талонам. А вот, если будет большой ажиотаж от наших гостей, то тогда мы будем выпускать талоны. Сейчас мы работаем в пилотном режиме, смотрим, так сказать, охват. Мы попробуем опереться на нашу нравственность северную. Если человек придёт и у него есть средства, он что-нибудь положит в нашу кружку для благотворительности или переведёт по терминалу, который будет представлен здесь».

Стоит отметить, что воплотить такую масштабную идею в жизнь было бы невозможно без существенной материальной поддержки. Надежной опорой в этом вопросе выступил предприниматель из Мончегорска.

Александр Терлецкий, председатель попечительского фонда «Добрый Мир», меценат: «Плюс легко меняется на минус, а минус легко меняется на плюс. Не меняется только ноль ни на что. Мы из отсутствия столовой - как таковой «Благодельни», сделали плюс - её появление. Тем самым постарались не быть нолем для тех, кому это будет действительно необходимо. Оставив за скобками все рассуждения на тему добра и зла, что дать лучше удочку или рыбу, лопату почистить снег. Голоден - пришёл, поел, а дальше человек сам ответит сам на все вопросы его жизненного пути».

Безусловно, для того чтобы улучшать условия, расширять меню и увеличивать рабочие места, нужны и новые дотации. Фонд надеется на поддержку бизнеса и просто неравнодушных людей. А пока на подмогу рады прийти волонтёры.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «В действующей столовой для волонтёров даже больше доступны и удобны работы. Могут приходить по часам, могут помогать на кухне, могут помогать с уборкой, могут помогать информационно. Распространять информацию о спонсорской помощи, о том, что такое существует. Самое страшное, когда человек голоден, когда он не может ни о чем думать, и он находится в таком сложном положении. Возможно, эта рука помощи даже спасёт кому-то жизнь».

Участие в презентации столовой приняли и гости из других муниципалитетов. Мария Малютина приехала из Мончегорска. Там она занимается волонтёрством. Помогает местной организации «Светоч», которая также занимается добрыми обедами. Пригласили Марию на открытие «Благодельни» как единомышленника. А в будущем в Мончегорске, возможно, появится похожий проект социальной столовой, но на колёсах.

Мария Малютина, корпоративный волонтёр компании «Норникель»: «Очень рада за ребят. Конечно, нам тоже очень хочется воплотить свои идеи в жизнь. У нас немножко другая идея. Сначала сделать кухню, где можно более масштабные обеды готовить, а дальше нам необходимо передвижное средство, как фудтрак. Чтобы можно было определенные районы, где социально-низкого положения люди находятся, чтобы туда можно было привозить».

Меню «Благодельни» хоть и не обширное, но будет включать в себя самое важное: несколько видов супов, горячих блюд и салатов, а также прохладительные и горячие напитки. По выходным на базе столовой будут готовить традиционные «добрые» обеды. Учреждение откроет свои двери уже 20 марта.

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