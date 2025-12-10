В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.25 19:30

Благотворительная акция «Подари детям счастье» снова стартовала в Мурманске

К ней может присоединиться любой желающий.

Как сделать своему ребёнку новогодний сюрприз, знают все, а подарить праздник детям из малообеспеченных семей – задача сложная. Чтобы её решить, в Мурманской области вновь запустили благотворительную акцию «Подари детям счастье».

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Эта акция проходит уже в девятый раз, а в следующем году у нас будет юбилей. Город постоянно участвует, мы привлекаем наших горожан, чтобы помогать детям. Они приносят подарки. Например, в прошлом году мы собрали где-то 1,5 тысячи подарков от наших земляков».

Присоединиться к акции может любой желающий. Нужно купить подарок и принести его в один из 10-ти молодёжных центров пространства «Молодёжь51».

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Любой человек может прийти и оставить подарок. Даже наши дети – волонтёры тоже всегда участвуют в акции, тоже приносят подарки, в том числе конфеты, какие-то развивающие игрушки. Мы принимаем всё только в заводской упаковке».

По итогам сбора волонтёры отправятся радовать юных северян игрушками, конфетами и даже представлением, в котором сказочные герои будут поздравлять малышей с приближающимся Новым годом.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Я уверен, что все мурманчане подключатся в этом году. Мы соберём еще больше подарков и порадуем наших детей. Это очень важно. Ведь создавать праздник – это же такие ключевые моменты для наших детей, поэтому мы будем стараться преумножать количество подарков, чтобы радовать наших юных мурманчан».

Несмотря на то, что в этом году ожидается ажиотаж желающих присоединиться к акции, ранее северяне так активно приносили подарки, что их хватило на несколько центров, где живут малыши, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Было их так много, что мы ходили в разные центры, обращались к разным организациям, чтобы раздать все подарки, чтобы все дети получили какой-нибудь сюрприз на Новый год. Мы ходили и в Центр помощи семьи и детям, ходили в центр «Ровесник», где дети остались без попечения родителей, организовывали мероприятия для Центра помощи материнства «Колыбель».

Новогодняя акция «Подари детям счастье» продлится до 25 декабря. После волонтёры отправятся дарить счастье малышам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Комментарии

-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
