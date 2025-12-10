Благотворительная акция «Подари детям счастье» снова стартовала в Мурманске

К ней может присоединиться любой желающий.

Как сделать своему ребёнку новогодний сюрприз, знают все, а подарить праздник детям из малообеспеченных семей – задача сложная. Чтобы её решить, в Мурманской области вновь запустили благотворительную акцию «Подари детям счастье».

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Эта акция проходит уже в девятый раз, а в следующем году у нас будет юбилей. Город постоянно участвует, мы привлекаем наших горожан, чтобы помогать детям. Они приносят подарки. Например, в прошлом году мы собрали где-то 1,5 тысячи подарков от наших земляков».

Присоединиться к акции может любой желающий. Нужно купить подарок и принести его в один из 10-ти молодёжных центров пространства «Молодёжь51».

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Любой человек может прийти и оставить подарок. Даже наши дети – волонтёры тоже всегда участвуют в акции, тоже приносят подарки, в том числе конфеты, какие-то развивающие игрушки. Мы принимаем всё только в заводской упаковке».

По итогам сбора волонтёры отправятся радовать юных северян игрушками, конфетами и даже представлением, в котором сказочные герои будут поздравлять малышей с приближающимся Новым годом.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Я уверен, что все мурманчане подключатся в этом году. Мы соберём еще больше подарков и порадуем наших детей. Это очень важно. Ведь создавать праздник – это же такие ключевые моменты для наших детей, поэтому мы будем стараться преумножать количество подарков, чтобы радовать наших юных мурманчан».

Несмотря на то, что в этом году ожидается ажиотаж желающих присоединиться к акции, ранее северяне так активно приносили подарки, что их хватило на несколько центров, где живут малыши, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Было их так много, что мы ходили в разные центры, обращались к разным организациям, чтобы раздать все подарки, чтобы все дети получили какой-нибудь сюрприз на Новый год. Мы ходили и в Центр помощи семьи и детям, ходили в центр «Ровесник», где дети остались без попечения родителей, организовывали мероприятия для Центра помощи материнства «Колыбель».

Новогодняя акция «Подари детям счастье» продлится до 25 декабря. После волонтёры отправятся дарить счастье малышам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.