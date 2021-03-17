Благотворительная акция спасает юных северян

Для каждого родителя нет большего несчастья, чем болезнь его чада. Трудно представить то отчаяние, которое испытывает человек, неспособный помочь своим детям. Но мир не без добрых людей – благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» даёт маленьким мурманчанам шанс на выздоровление от их тяжёлых недугов.

Состоялось заседание общественного наблюдательного совета благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Участники встречи обсуждали необходимость срочной помощи маленькому жителю Мурманска, малышу жизненно необходим ингаляционный препарат.

Проект «Помоги спасти жизнь ребёнка» стартовал по инициативе властей Мурманска в 2012 году, в нём принимают участие организации и предприятия столицы Заполярья, а также неравнодушные горожане. В 2020 году помощь была оказана 12 детям, а в 2021 году - пока двоим. За пять лет существования проекта удалось спасти 206 малышей, а на лечение было собрано 16,5 миллиона рублей.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Дети с ДЦП, тяжелейшее течение болезни. Когда к нам приезжают специалисты в Мурманск, то десяткам детей одновременно делают операции, которые серьёзно облегчают жизнь детей. Это очень важно. Это неоценимо».