Благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА» помогает обездоленным, но и будет рада поддержке земляков

Помощь людям без места жительства, социальная и юридическая адаптация, выдача продуктового набора – всем этим и многим чем ещё занимается знакомая мурманчанам региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА».

По адресу: г. Мурманск, ул. Копытова, 9, квартира 3 расположен офис благотворительной организации помощи бездомным «УЛИЦА». Волонтёры здесь помогают разным категориям граждан: многодетным семьям, бездомным, освободившимся из мест лишения свободы, инвалидам. Все неравнодушные горожане могут принести сюда продукты питания или одежду, что и сделали журналисты «Арктик-ТВ».

- Наша редакция тоже решила поучаствовать в благом деле. Мы собрали мешок одежды и коробку хороших вещей, которые смогут помочь нуждающимся людям…

«УЛИЦА» появилась в далёком 2005 году. Началось всё с небольшой группы людей, которые готовили у себя еду и кормили ей бездомных. На сегодняшний день инициатива переросла в большую организацию, которая работает в разных направлениях и по всему региону.

Валерий Бабурин, руководитель Мурманской региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «УЛИЦА»: «Работа наша осуществляется практически от самой северной точки и до Карелии. Это Никель – самая северная точка, Зеленоборский - на протяжении всей Мурманской области. Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Заполярный, Никель. В этих точках мы работаем и помогаем разным категориям населения. В течении года мы кормим в трёх точках города Мурманска, где у нас есть пункты. По субботам они работают. От 15 до 30 человек приходят за обедами. Это уличная работа. Второе направление работы «УЛИЦЫ» - личные приёмы, которые проходят каждый четверг с 10 утра до часа дня.

Валерий Бурбан, волонтёр организации «УЛИЦА»: «Ели человек в первый раз пришёл, то он должен заполнить анкету. Потом мы выдаём ему набор продуктовый. Замороженные продукты есть у нас – это пельмени, котлеты и суп-пай. Если нужда есть в одежде, особенно это люди, например, освободившиеся только что, то мы подбираем какую-то одежду. Так же у нас есть щетки, паста зубная, мыло».

Валерий Бурбан работает волонтёром «УЛИЦЫ» на протяжении многих лет. Отмечает, что здесь к каждому человеку стараются относиться с душой.

Валерий Бурбан, волонтёр организации «УЛИЦА»: «Что-то у меня изнутри поднимается – желание проявлять к людям милосердие. Не осуждая их за то, как они живут, что в жизни у них происходит. Просто хочу помогать. Все люди разные, ситуации разные у людей, а в конечном итоге каждого из нас, наверное, можно в жизни осудить за что-то, например, мы иногда переходим на красный свет – бежим. Но это не значит, что на человеке нужно ставить крест».

Благодаря анкете и личному общению с человеком становится понятно, нужна ли ему разовая помощь или есть необходимость встречаться с ним регулярно. Иногда это полгода или даже год.

Сергей: «Можно сказать, что я Валерия Васильевича Бабурина знаю около десяти лет. В определённые моменты моей жизни, так сказать, он нам помогает – мне и моим друзьям. Когда мы попадаем в трудные условия, то он помогает всегда, но и мы ему тоже стараемся помочь во всём».

Вот так выглядят пакеты с продуктами, которые выдают пришедшим на приём в четверг.

Горячее питание, одежда, социальные сопровождение и адаптация, поддержка. «УЛИЦА» оказывает и юридическую помощь населению.

Валерий Бабурин, руководитель Мурманской региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «УЛИЦА»: «Третье направление работы. Мы занимаемся немножко издательской деятельностью – просвещением отдельных категорий населения, чтобы снизить какие-то риски. Я пишу правовые справочники для тех, кто отбывает наказание. Это вопросы административного надзора, например, если человек уходит, он может быть под надзором, ему надо понимать, что ему нужно делать. Эта памятка будет у него под рукой и человек не нарушит закон. Готовлю рекомендации для лиц без регистрации, в которых прописаны их права и обязанности, советы, как снять судимость.

Тимофей – сын Валерия Бурбана прошлой осенью тоже включился в работу «УЛИЦЫ». На протяжении года он помогает с транспортировкой вещей и продуктов по области, стоит на раздаче еды.

Тимофей Бурбан, волонтёр организации «УЛИЦА»: «Я, например, выхожу по субботам на точки для кормления. Мне помогает мужчина, его зовут Геннадий. Он бывший бездомный. Я вижу, как его жизнь сильно реабилитировалась благодаря отчасти организации «УЛИЦА» и реабилитационного центра, куда он ездил. И такие вещи не могут меня не вдохновлять.

В хранилище «УЛИЦЫ» есть стеллажи для разных типов одежды. Все желающие могут пожертвовать сюда вещи, например, когда как не весной и летом разбирать свой гардероб?

А ещё здесь есть морозильные камеры с большим запасом котлет и пельменей. Благотворительная организация будет работать до июля, а затем два месяца отдыха. С сентября она возобновит деятельность по привычному графику.

В группе соцсети «ВК» «УЛИЦЫ» (https://vk.com/rboostreet) размещена актуальная информация и телефон, по которому можно задать все интересующиеся вопросы. Не оставайтесь в стороне.