Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации

Двери центра «Радуга» открыты для всех, кто нуждается в помощи. С порога ощущаешь гостеприимство и уют. Горячий чай, сладости и слова поддержки - это первое, с чем встречают гостей. И таких неравнодушных по области насчитывается более 5000 человек со всех филиалов. Одно из направлений работы благотворительной организации - помощь беженцам, семьям мобилизованных и военнослужащим.

В рамках акции «Своих не бросаем» центр занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев и отправкой грузов на Донбасс.

Двери центра «Радуга» открыты для всех, кто нуждается в помощи. С порога ощущаешь гостеприимство и уют. Горячий чай, сладости и слова поддержки - это первое, с чем встречают гостей. И таких неравнодушных по области насчитывается более 5000 человек со всех филиалов. Одно из направлений работы благотворительной организации - помощь беженцам, семьям мобилизованных и военнослужащим.

Оксана Татаурова, член благотворительной организации «Радуга», координатор акции «Своих не бросаем»: «Мы помогает и гуманитарной помощью. Мы её передаем в область. Люди часто обращаются к нам за психологической помощью. Я сама не психолог, но так как я знаю эту боль, так как сама многодетная, понимаю, как это потерять отца, допустим. Мы в сотрудничестве со всеми членами нашей организации пытаемся человеку помочь».

Некоторые люди, которые нуждаются в помощи, в дальнейшем остаются помогать и работать при центре. История Анастасии Черевко сложилась именно так. Приехала Настя в Мурманск 2014 году из ДНР с 4-мя детьми. Поначалу приходилось работать на трёх работах, одной растить детей. Радостным событием стало получение гражданства Российской Федерации в этом году. И сейчас она вспоминает, как приняли её в «Радуге».

Анастасия Черевко, член благотворительной организации «Радуга»: «По прибытию в Мурманск мне была нужна помощь для деток: необходима была обувь, одежда, а также нужна была моральная поддержка. В «Радуге» меня очень хорошо приняла и помогли и одежкой, и обувью. До сих пор мне помогают».

Как отмечают волонтёры, на данный момент требуются мужские вещи, постельное бельё, подушки, одеяла, детские вещи.

15 мешков гуманитарной помощи уже собраны для отправки на Донбасс. Одна из сотрудниц центра «Радуга», жена военнослужащего и многодетная мама Джамиля Джанхуватова. Её муж участник СВО. Дважды находился в горячих точках, был госпитализирован.

Джамиля Джанхуватова, член благотворительной организации «Радуга»: «Мы очень сильно за него переживаем. Обращались даже к психологу. У нас здесь есть кризисный центр «Своих не бросаем» для мужчин. Могут обращаться жены военнослужащих, члены семей мобилизованных. Я с гордостью могу сказать, что у нас многодетная семья, у моего мужа мама инвалид и, несмотря на все эти обстоятельства, он решил поехать, чтобы защищать свою Родину».

Помимо помощи в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем» по субботам центр реализует проект «Пища добра» - раздача горячих обедов. Также можно принять участие в различных мастер-классах, пожертвовать средства, принести вещи.

Тем, кому необходима помощь, могут получить хозтовары, продуктовые наборы. Контактная информация указана в группе благотворительной организации «Радуга» в соцсети «ВКонтакте».