Благотворительная организация «Радуга» уверенно смотрит в будущее

Общественную благотворительную организацию «Радуга» в ближайшем будущем ждут большие перемены. В этом году все участники организации переедут в новое отремонтированное помещение.

Благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» существует с 1990 года. В центре организовано оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в составе организации более 4 тысяч северян. Бессменным председателем «Радуги» является Маргарита Абдурахманова. Именно она обратилась за помощью к главе муниципального образования город Мурманск. Дмитрий Филиппов пообещал решить вопрос, и организовал большую работу по привлечению социально ориентированного бизнеса к решению этой проблемы.

- Мурманский морской торговый порт уже не в первый раз оказывает помощь такого рода, активно подключается к городским социальным проектам, поэтому мы очень благодарны им за это, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Вот и эти ремонтные работы будут продолжены с их помощью.

Помимо основной базы в доме на улице Халатина,19 общественники получили в аренду от города на льготных условиях помещение площадью более 300 квадратных метров на улице Гаджиева, 16. Там сейчас идут ремонтные работы. Большую помощь в этом оказывает Мурманский морской торговый порт и лично Александр Масько, который сегодня побывал на месте строительства и оценил масштабы проделанных работ, заявив, что он и дальше планирует оказывать поддержку и содействие подобным организациям.

- Невозможно не помогать таким организациям, идеологами которых являются, во-первых, сами многодетные родители, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Они смогли объединить вокруг себя большое количество семей и детей, которые действительно в этом нуждаются. От имени Мурманского морского торгового порта хочу сказать, что мы, безусловно, будем участвовать в этих проектах, будем оказывать содействие, помощь. Мы уверены, что всё это будет идти на благо развития нашего общества, созданию более комфортной среды обитания в нашей Мурманской области, в нашем городе.

Общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» благодарит администрацию Мурманска, а также всех неравнодушных жителей города, которые помогают им с продуктами питания, вещами, школьными принадлежностями и игрушками для самых маленьких. «А мы благодарим всех, кто нас поддерживает. У нас очень много партнёров, очень много друзей, которые приносят вещевую гуманитарную помощь, - говорит Маргарита Абдурахманова, председатель общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Ожидается, что ремонтные работы в организации продлятся ещё ближайшие 5 месяцев. После них в планах председателя «Радуги» организовать здесь Центр временного пребывания и развития детей, проводить благотворительные мероприятия, вести работу с молодёжью и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.