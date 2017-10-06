Благотворительная выставка-ярмарка помогает собрать средства на лечение Маши Пазыч

Маленькой Маше Пазыч нужна помощь. Девочке требуется лечение в Германии, но стоит оно 2,5 миллиона рублей. Собрать необходимую сумму мама ребёнка надеется, в том числе, при помощи благотворительной выставки-ярмарки. Организовать её помогал весь город.

Картины, фотографии, куклы и предметы интерьера - на благотворительной выставке-ярмарке огромное количество товаров для самых притязательных покупателей. Всё сделано руками мастеров из Мурманска и области. Изделия на ярмарку умельцы передали безвозмездно, выручка от продажи пойдёт на оплату лечения Маши Пазыч.

- Когда мы приняли решение, что будем проводить такую выставку, когда мы поняли, как мы будем это делать, то мы «атаковали» в соцсети «ВКонтакте» мастериц, группы, художников, - рассказывает Мария Пазыч, мама Маши. - Откликались из десяти восемь человек, примерно. Помимо этого у нас шла активная реклама выставки, поэтому многие приходили и сами предлагали свои работы. Вот даже сейчас, я приехала сюда, мне позвонил человек и сказал, что он может принести свою работу на выставку.

На операцию в Германии необходима огромная сумма - 2,5 миллиона рублей. Пока собрать удалось пятую часть - около 500 тысяч. Естественно, что оставшиеся 2 миллиона рулей с помощью ярмарки собрать никто и не рассчитывает, но тут главное - участие в судьбе девочки. Даже небольшая покупка на 100 рублей приближает шанс Маши на выздоровление.

- Сегодня, на самом деле, поступлений не густо, потому что четверг и люди все на работе, все заняты, - рассказывает Дарья Генри, волонтёр. - С утра было много людей, но под вечер все уже начали уставать. Маша тоже устала, мама отвезла её домой. Завтра будет намного больше людей.

Купить заполярный хенд-мейд в благотворительных целях можно в гостинице «Азимут» на втором этаже. Работать выставка-ярмарка будет все выходные - с 12 до 20 часов. А то, что не удастся продать за это время, ещё в течение месяца можно будет приобрести через Интернет.