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День за днём с «Арктик-ТВ»16.05.18 19:30

Благотворительный фонд «Благо Дать» стал партнёром детского технопарка «Кванториум-51»

Ребята с ограниченными возможностями здоровья пробуют себя в 3D-моделировании. В новом технопарке «Кванториум» есть все необходимое современное оборудование для того, чтобы научиться конструировать и создавать объёмные предметы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья из коррекционной школы-интерната № 3 с начала года занимаются в новом технопарке «Кванториум 51». Опытный педагог помогает ребятам работать на современном оборудовании и объясняет, как правильно конструировать, создавать объёмные предметы.

- Эти дети самые умные, самые благодарные. Они очень быстро воспринимают информацию, им не надо повторять по несколько раз. Они понимают зачем они пришли к нам, - отмечает Вячеслав Смага, инженер-педагог «Кванториума 51».

Среди учеников есть слабовидящие и слабослышащие. Новые технологии позволяют им учиться, а затем работать, как здоровым сверстникам. Второй важный момент в том, что ребята с ОВЗ сами становятся активнее, понимая, что если природа обделила их в чём-то одном, значит, можно развить другие свои способности, поэтому они терпеливо осваивают тонкости инженерного дела и создают не просто интересные, а полезные объекты. Например, сейчас они занимаются изготовлением шахмат.

- Мне нравится на этих занятиях, потому что тут можно узнать много интересного, можно научиться многому, например, делать фигурки, которые могут помочь другим людям, - делится своими впечатлениями Максим Пушкарев.

Ребята смогут в дальнейшем заниматься изготовлением сувенирной продукции в мини-типографии благотворительного фонда «Благодать», который подписал соглашение о сотрудничестве с центром «Лапландия». Участие молодёжи с инвалидностью в новом инженерно-техническом проекте предполагает, что это придаст им уверенности в себе и откроет новые перспективы, что так важно для их дальнейшей социализации и адаптации в  обществе.

- Здесь у них современное оборудование и замечательные преподаватели, которые дают возможность детям и обучиться, и пройти практику на этих современных станках, - рассказывает Анна Богатова, президент Мурманского регионального фонда «Благо Дать». – А мы, как будущие работодатели, ждём, когда они получат здесь необходимые знания и навыки и придут к нам работать.

Пока такое сотрудничество между работодателем и Центром дополнительного образования носит пилотный характер, но в ближайшее время проект планируют расширять, а количество его участников увеличить.

 

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