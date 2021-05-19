Благотворительный фонд «Цитадель» помогает всем нуждающимся

Мурманчане приносят одежду, продукты, разные вещи или делают финансовый вклад, а волонтёры распределяют все в различные организации. В этот раз они помогли Мурманскому Дому ребёнка.

Волонтёры принесли две сумки с одеждой для мальчиков и девочек. Здесь не только повседневные вещи, но и нарядные платья.

По словам сотрудников учреждения, дети в Доме ребёнка получают все необходимое. Однако таким подаркам они рады всегда.

Всего в Доме ребёнка сейчас около 60 воспитанников в возрасте до 4-х лет.