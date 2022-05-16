Благотворительный фонд «Добрые сердца» организовал экскурсию для пожилых людей, чьё детство пришлось на тяжёлые военные годы

Благотворительный фонд «Добрые сердца» провёл акцию для детей войны, людей, заставших тяжёлые годы в юном возрасте. После насыщенной экскурсии по городу её участников накормили вкусной кашей и напоили горячим чаем. Затем желающие танцевали, общались и пели песни военных лет.

Фонд «Добрые сердца» зародился три года назад. Организация занимается помощью людям с ограниченными возможностями и особенностями здоровья, работает с молодёжью и детьми. Один раз в неделю активисты организуют встречи клуба «Я не один» для людей пожилого возраста, благодаря которым они не чувствуют себя одинокими.

Александр Волчок, председатель некоммерческого фонда «Добрые сердца»: «В каждом человеке, на мой взгляд, есть частичка доброты. В каждом. Нету такого человека. Просто этот мир, может, обстоятельства людей ожесточают. Но когда человек сталкивается с добротой, проявленной в его адрес или в адрес его родных и близких, то он не остаётся равнодушным».

Организаторы фонда чувствуют особую ответственность по отношению к молодому поколению, стараются вдохновлять его на филантропию.

Анна Волчок, руководитель некоммерческого фонда социальной помощи «Добрые сердца» по Мурманску: «Вы знаете, сегодня время, честно говоря, время равнодушия. Скажем честно и откровенно. И мы пытаемся, конечно, чтобы у детей как-то изнутри выходили и благотворительность, и вот эта память, особенно о нашей Победе. Это важно, чтобы они немножко как-то несли это в свои семьи, в свои дома».

Главным спонсором акции выступил лофт бар «Грабли».

Екатерина Долматова, управляющая лофт баром «Грабли»: «К нам обратилась Анна со своей организацией «Добрые сердца», мы не могли остаться равнодушными и не обратить внимание на праздник Девятое мая. Мы выступили в качестве спонсоров: предоставили кашу, чай сладкий».

Участники акции – люди разного возраста поделились своими яркими впечатлениями от события.

«Добрые сердца» не планируют замедлять темп своих добрых дел, наоборот, впереди у них много планов.