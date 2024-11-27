Благотворительный фонд «Добрые сердца» организовал выступление Вячеслава Проценко в Лютеранской церкви
В этот раз исполнитель посвятил его Дню матери, подобрав соответствующий репертуар – как известные композиции, так и собственные произведения.
Вячеслав Проценко, певец: «В этом здании у меня уже третий концерт. И ещё я здесь участвую со своими коллегами, потому что я являюсь участником хора «Джерелла». Мы сюда также по приглашению настоятеля приходим и исполняем их волю».
Собранные во время концерта пожертвования будут направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и больных детей, проходящих лечение в детской областной больнице.
Александр Волчок, настоятель лютеранской церкви «Святого креста»: «Церковь, хоть и говорит о небесах, но всё-таки стоит на Земле. Земное церкви не чуждо, тем более, тема мама – это святая тема».
Концерт организовал фонд «Добрые сердца», который занимается в регионе различными клубами и кружками для развития пенсионеров, одиноких людей, малообеспеченных семей, а также детей в группе риска и с ограниченными возможностями здоровья.