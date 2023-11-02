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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.23 19:30

Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка

У него установлен диагноз «дисплазия соединительной ткани и миотонический синдром». Мышцы и кости мальчика недостаточно развиты, чтобы укрепить здоровье, ему нужна наша помощь.

Мише Калашникову четыре года. Когда он родился, то долгое время принимал так называемую позу лягушки. Почти сразу мама начала замечать неладное, у ребёнка отсутствовал мышечный тонус, а затем ножки и ручки вовсе начали выкручиваться в разные стороны. В год Мише диагностировали патологию.

Лилия Калашникова, мама Миши: «Невролог нас наблюдала, к нам приходил, диагноз был поставлен достаточно рано. В год. Потому что сначала было не совсем ясно, что с ним, думали, что пониженный мышечный тонус, проверяли рефлексы, они были достаточно сниженные. Потом, когда врач уже увидела, что у него проворачиваются кисти рук, ног, может плечо встать в неестественную позу и при этом все хрустит и щелкает. А потом возвращается назад. Она поставила диагноз «дисплазия соединительной ткани». Помимо этого, у него также есть диагноз «миотонический синдром», который ещё больше осложняет ситуацию».

Миотонический синдром характерен общей слабостью мышц, а дисплазия - гипермобильностью суставов. Поэтому за ребёнком необходим тщательный присмотр. Ведь, на пример, любое неестественное положение конечностей грозит вывихом или переломом.

По полису ОМС ребёнку оказывали ряд необходимых процедур, дополнительно родители подключали массажи и адаптивную физкультуру. Но всё же для лучшего результата Мише был необходим курс реабилитационных программ.

Наши земляки пришли на помощь семье Калашниковых.

Лилия Калашникова, мама Миши: «Миша также плохо поднимался по лестницам до реабилитации: он стоял и минуту раскачивался. Он складывался вперёд - назад, вправо - влево и, когда находил баланс, он поднимался. В этом плане ему было очень тяжело. Конечно, это колоссальный результат, то какой ребёнок сейчас. Люди, которые видели, в каком он был состоянии, - это земля и небо, сравнивать не стоит».

Два года назад у них получилось пройти несколько курсов реабилитации в Санкт-Петербурге, но по рекомендациям врача делать это нужно 5-6 раз в год на постоянной основе. Сейчас ребёнок в том возрасте, когда на его состояние здоровья можно повлиять, но на дорогостоящие процедуры средств не хватает.

Благотворительный фонд «Легенда Жизни» открыл сбор средств для помощи Мише Калашникову. Любой желающий может сделать пожертвование, для этого необходимо перейти на официальный сайт: legendoflife.ru.

Лилия Калашникова, мама Миши: «Моему сыну ведётся сбор на реабилитацию. То, какой он сейчас, это колоссальный труд, начиная с самого его рождения. Я буду благодарна любой помощи: может это быть репост в соцсетях, может вы поделитесь сюжетом со своими близкими, друзьями, знакомыми, которые смогут нам помочь. Большое спасибо».

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