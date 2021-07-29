Благоустроенные квартиры – не предел! «Проще говоря» - о реновации ЗАТО

Реновация ЗАТО в Заполярье улучшит жилищные условия северян, прежде всего, военнослужащих. О том, как и какие муниципалитеты обновляются благодаря масштабной программе и о дальнейшей судьбе гарнизонов пойдёт разговор в программе «Проще говоря», гостем которой стал Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области.

- Благоустроенные квартиры – не предел. Дороги, физкультурно-оздоровительные комплексы и библиотеки – инфраструктура гарнизонов не будет уступать столице Заполярья, - считает Алексей Грачиков.

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