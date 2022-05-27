Благоустройство «Снежного сквера» - подход второй

В прошлом году в Снежногорске началась реализация крупного проекта благоустройства «Снежного сквера». Реализация инициативы стала возможной благодаря участию ЗАТО Александровск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В связи со сменой подрядной организации и наступлением зимнего периода, реконструкцию парка, детской и спортивной площадок и будущей набережной временно приостановили. Новый подрядчик недавно приступил ко второму этапу строительства.

До конца строительного сезона 2021 года главная площадь Снежногорска и дорожки вокруг детской площадки были вымощены плиткой. Рекреационная зона на ул. Октябрьской, 8/6 была подготовлена под укладку резинового покрытия, установлены игровые формы. А по периметру будущего сквера «Снежный» были установлены столбы освещения. Всё это – реализация проекта, ставшего финалистом Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

В первую очередь новым подрядчикам необходимо сделать пешеходную зону парка, а также дорожку вдоль площади к ЗАГСу.

Антон Изотов, директор строительной компании, г. Снежногорск: «Приступили к тротуарам. Пришлось заново ставить бордюрный камень, за зиму он обвалился. Но в первых числах июня с этим процессом планируем справиться, чтобы дать доступ пешеходам».

Здесь будет залито асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см, заверяют строители. Ведь неуместная в северных широтах брусчатка после таяния снега выглядит неприглядно: образовались щели, ямы и трещины.

Владислав Седлецкий, руководитель АНО «Центр городского развития ЗАТО Александровск»: «Её просто приведут в порядок. Её укладывали на песок, между блоками щели, которые ничем не заделаны. Приведут в порядок, как это должно быть».

В активной фазе находится работа и по устройству парковочных мест у здания почты. Сразу после зоны парковки будет идти спуск: сначала к спортплощадке, далее – к озеру. А вот здесь, вероятнее всего, начнутся трудности, сообщают строители.

Антон Изотов, директор компании «Ремстройнорд», г. Снежногорск: «Приходится учитывать все возникающие нюансы: куда будет сгребаться снег, как будет чиститься, куда будет уходить вода… Многое не предусмотрено проектом, поэтому приходится решать по мере поступления вопросов. Сбираем комиссии, чтобы было всё грамотно, и чтобы потом не возникало вопросов ни у кого».

Новая подрядная организация заключила с муниципалитетом договоры на ремонты нескольких объектов в ЗАТО Александровск. Это дворы и дворовые территории, прилегающие к ним проезды и участки дороги, пешеходные зоны и площадки в Снежногорске, Полярном и Гаджиево.