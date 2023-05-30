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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.23 19:30

Благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» затронет дворовые территории 28 многоквартирных домов в Мурманске

С каждым месяцем наш город всё краше и краше. А способствует этому национальный проект «Жильё и городская среда», программа которого «Формирование комфортной городской среды» затрагивает много общественных пространств. Например, дворы.

Благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» затронет дворовые территории 28 многоквартирных домов в Мурманске. Один из объектов находится по адресу: ул. Карла Маркса, 45-49. К слову, здесь работы начали даже раньше срока. 

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы должны были начать работы во дворе, как и на большинстве других объектов, с первого июня. Но мы договорились с нашими подрядчиками. Это аналогичная история и по дорогам – фронт работ большой, поэтому начали раньше. Сейчас этот двор является ярким примером, так как здесь уже большая часть подготовительных работ выполнена: старое покрытие демонтировано, бортовой камень сняли, устанавливается новый».

Ремонт проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек – это только малая часть того, что планируют выполнить. Здесь поставят урны, лавочки, смонтируют парковочные столбики и проведут озеленительные работы.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Помимо асфальто-бетонного основания нам необходимо сделать здесь спортивную и детскую площадки, полностью поменять освещение - 17 мачт поставить вокруг дома для того, чтобы люди жили в комфорте».

В этом году объём работ по благоустройству в Мурманске больше, чем обычно. А вот строительный сезон на севере от этого длиннее нет стал. Закончить все работы планируют к концу сентября, чтобы уже осенью комфортабельные дворы радовали мурманчан. 

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