Блэкаут стал испытанием не только для жителей, но и для специалистов жилищно-коммунальной сферы

Производственные цеха и диспетчерская служба управляющей компании «Севжилсервис» оказались обесточены одними из первых. Сейчас здесь работает генератор, но в пятницу ситуация была критической. Главным был вопрос обеспечения связи с жителями МКД.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В первую очередь все силы бросили на восстановление аварийно-диспетчерской службы и производственной базы. Сейчас привезены генераторы. Мощности их хватает зарядить фонарики слесарям, телефоны аварийной службы».

Сейчас, когда в Мурманской области действует режим ЧС, основная задача - обработка аварийных заявок и, что особенно важно, регулировка отопления. Из-за скачков напряжения и отключений электропитания насосы останавливались, система завоздушивалась, каждый узел приходится перезапускать вручную.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Как только случилась авария, некоторое время котельная не работа. Насосы остановились, система набрала воздуха. Сейчас все силы брошены на восстановление и регулировку систем отопления. Это всё равно, как заново входить в отопительный сезон. Бригады усилены, с Октябрьского района бригады слесарей направлены к нам на помощь».

Добавляет сложностей и отсутствие чёткого графика ротации электроснабжения объектов: невозможно предугадать отключение и спланировать некоторые работы на фонде.

Используются мобильные генераторы, но их мощность и количество тоже ограничены. Специалисты «Севжилсервиса» продолжают работу в круглосуточном режиме.