Блэкаут в Первомайском округе Мурманска устроил самосвал

В четверг утром жители дальней «Первомайки» остались без уличного освещения.

Остановилось также движение троллейбусов. Причиной тому стал обрыв контактной сети из-за самосвала, ехавшего с открытым кузовом и задевшего провода над дорогой.

Судя по кадрам, сделанным в одном из автобусов, грузовик скрылся с места происшествия.