Блэкаут в шахматном клубе Мурманска растянулся на неделю

Уже неделю мурманские шахматисты сидят без света. Временно приостановлены встречи шахматного клуба, соревнования и тренировки. ЧП случилось по соседству, но пострадало и помещение, в котором дети и взрослые играют в шахматы.

Тёмные кабинеты, пустые залы и коридоры. Раньше здесь регулярно проходили шахматные турниры. Ребята активно тренировались перед международными и городскими соревнованиям, а взрослые устраивали разминки для интеллекта. Теперь некоторые проекты пришлось свернуть. В клубе случился внезапный блэкаут.

«У нас уже неделю, как нет света. Сорваны начало чемпионата города по шахматам. Раз. Второе - сорваны занятия областной детско-юношеской спортивной школы, которая у нас на втором этаже в этом здании находится, - рассказывает о своих бедах Василий Порошин, директор шахматного клуба города Мурманска. - У детей сейчас каникулы. Могли бы ходить, спокойно заниматься шахматами».

Что случилось? Руководство клуба сказать достоверно не смогло. Дело в том, что помещение шахматисты арендуют у художественного музея. Те, в свою очередь, платят Мурманскому морскому пароходству. Каких-то внятных объяснений, утверждает директор, получить у соседей не удалось: «Мы пытаемся всячески выяснить эту ситуацию, по какой причине нет электроэнергии. Это или какая-то авария, или технические проблемы, или иные причины. Поскольку с нашей стороны задолженности по оплате коммунальных услуг нет, то мы пытаемся связаться с представителями художественного музея, но они на контакт с нами не идут и ситуацию объяснять отказываются».

Впрочем, прибывшей на место съёмочной группе «Арктик-ТВ» выяснить причину блэкаута удалось довольно быстро. Оказалось, ЧП случилось на электрощитке гостиницы «Моряк». Именно от него запитано здание музея, в котором расположен и шахматный клуб. Где-то оборвался кабель, произошло замыкание.

«Мурманское морское пароходство перешло на резервный ввод. Так как мы подключены по кабелю, на котором произошло прямое замыкание, то мы остались без электроснабжения, - рассказывает Валентин Воеводин, инженер ООО «Энергоконтроль». - Нас подключили во внутренних сетях ММП на автомат небольшого номинала с условием того, что мы можем включить только сигнализацию и аварийное освещение для того, чтобы помещение находилось в безопасности. С четверга прошлой недели мы также находимся без полноценного электроснабжения».

Поломку искали неделю. Однако сейчас уже нашли и электрики работают над заменой повреждённого участка кабеля. Электричество в здание, в котором расположен мурманский шахматный клуб, обещают дать уже 31 октября. А вместе со светом появится и возможность возобновить занятия.