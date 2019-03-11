Блины пекли, в колокола звонили – Масленица в «Сказке»

Масленицу в Мурманске отмечали несколько дней. Праздничные гуляния развернулись на площадках в трёх округах города. Одной из самых посещаемых стал Детский городок «Сказка», где участников праздника не только развлекали, но и угощали блинами. А ещё участники события могли научиться звонарному искусству.

Виктор, непрофессиональный звонарь, нотной грамоте не обучен, чего немного стесняется. Впрочем, музыкальный слух и хорошая память с лихвой компенсируют ему нехватку музыкального образования. После небольшого выступления и перенастройки колоколов, он делится секретами мастерства с каждым, кому интересно научиться играть на столь необычных инструментах.

«У детей слух хороший, они очень легко учатся. Я жалею, что не учился раньше ни этому искусству, ни хоровому пению, - признаётся Виктор Беден, звонарь. – Теперь приходится всё осваивать самому, на слух».

Колокольный звон сопровождает, наверное, каждый православный праздник, Масленица не исключение. Считается, что звук купола изгоняет злых духов или нечисть, даже лечит болезни.

Но главная достопримечательность Детского городка «Сказка» - Змей Горыныч только улыбается, скорее всего, за радостными криками ребятни не слышит древней мелодии. Стоит отметить, что праздник этот имеет явные языческие корни, но сегодня в его историю и трансформации почти никто не вдаётся.

- Мне очень нравится этот праздник, - говорит мурманчанин, участник мероприятий. – Здесь весело, здорово. Масленица - это приход весны, это блины.

Печь блины на улице – особенное искусство. Хозяюшкам, так называются себя повара, готовить это лакомство не в первой. И пусть под руками не знакомая плита, да и сковородки непривычные, мастерицы обещают накормить всех и каждого: «Блин на блин не похож, так же как день на день, - отмечают повара. – У нас приготовлены два ведра теста, поэтому весь Мурманск наестся».

У блинных дел мастеров получается не всегда «гладко», но лакомство не задерживается. Несмотря на то, что во время Масленицы блины пекут и дома, за бесплатным угощением на празднике выстраивается очередь, но пара минут ожидания, по словам дегустаторов, стоят того:

- Здесь музыка, стоим, время приятно проводим, - признаются горожане. - Совмещаем приятное с полезным.

- Дома не интересно, здесь вкуснее! Здесь на свежем воздухе вкуснее! - считает ребятня.

Начинка для блинов - отдельный вид искусства. Их, например, принято есть с творогом, маслом, мясом и даже картошкой. Но детям и взрослым, которые сегодня участвуют в празднике, предложили попробовать праздничное угощение с джемом.

«Это хорошая традиция. Хочется поздравить мурманчан с этим замечательным праздником, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Хочется самому попробовать блинов, поучаствовать в конкурсах, которые организовали коллективы Мурманска. Желаю всем крепкого здоровья!».

Творческие коллективы Мурманска постарались, чтобы посетителям «Сказки» не было скучно. Артисты не только пели, но и водили хороводы, причём вовлекали в танцы всех зрителей.

«Я помню, как в 80-е годы здесь силами Всесоюзного студенческого отряда строился предыдущий городок. Как мы этому радовались, - рассказывает Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - К сожалению, в 90-е годы мы уже не пускали сюда детей гулять, потому что он постепенно разрушался. Мы опасались за их здоровье и жизни. Когда несколько лет назад появилась возможность в городе построить обновлённый городок «Сказка», я вместе с мурманчанами ратовала за строительства этого городка».

Для мурманчан, заставших струю «Сказку», каждое посещение городка было настоящим праздником. И эта неповторимая атмосфера здесь сохранилась даже после глобальной реконструкции. Вот только раньше, и этого, пожалуй, не хватало в то время, на площадке народных гуляний не проводили.