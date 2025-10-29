Близится окончание года, пришло время уплаты налогов

Жителям Мурманской области направили более 340 тысяч уведомлений на оплату имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год. В региональном Управлении федеральной налоговой службы подвели итоги работы, напомнили северянам про льготы, а также рассказали о том, как легко оплачивать и следить за своими налоговыми платежами.

За 2024 год северяне должны уплатить налогов на общую сумму более 1 миллиарда шестисот тысяч рублей имущественных налогов. Для сравнения, за 2023 год эта цифра составила полтора миллиарда. В региональном Управлении федеральной налоговой службы напомнили, что все платежи должны поступить до 1 декабря текущего года.

Собственники продолжают получать налоговые уведомления.

Оксана Шнюкова, начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления УФНС по Мурманской области: «В нём традиционно отражён налог на доход физических лиц».

Если по какой-то причине человек всё ещё не получил налоговое уведомление, то есть несколько вариантов, что нужно делать. Проверить почту, часть уведомлений продолжает поступать именно в таком формате. Необходимо узнать о статусе своих налогов. Это можно сделать онлайн в «личном кабинете» на сайтах налоговой или на портале «Госуслуги», лично прийти и узнать информацию в налоговом органе вашего города или МФЦ.

Уведомление может никуда не поступить, если сумма налога менее трёхсот рублей или, если вы пользуетесь льготой и сумма равна нулю. Льгот, к слову, достаточно. Их получают пенсионеры, предпенсионеры, участники и ветераны СВО, члены их семей, военнослужащие, а также многодетные. За прошлый год льготы получили более 273 тысяч северян на общую сумму 576 миллионов рублей.

Оксана Шнюкова, начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления УФНС по Мурманской области: «Теперь еще ветеранов боевых действий».

Информацию предоставляют и другие ведомства и органы: Социальный фонд, Министерство труда и социального развития, Министерство обороны и многие другие. Также работает так называемое правило «одного окна». Если человек решил заявить о своей льготе, то УФНС проверит, имеет ли право налогоплательщик на другие льготы и обязательно включит и их. Кроме того, в налоговой напомнили, что с 2023 года россияне должны платить НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам в российских банках, здесь тоже имеются свои льготы, а вернее необлагаемый лимит, который напрямую зависит от ключевой ставки. В 2024 она составила 21 процент, поэтому необлагаемый доход за этот период – 210 тысяч рублей.

Тарас Жогленко, начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 УФНС России по Мурманской области: «Если же сумма по вкладам превышает указанную, то налог исчисляется в размере 15 процентов».

Северянам-родителям стоит помнить, что налогами облагаются и несовершеннолетние. Поэтому, если у вашего ребёнка зарегистрированы права собственности на объекты налогообложения, необходимо проверить, а заплатили ли вы их в этом году. К слову, удобно подключить ребёнка к «личному кабинету» налогоплательщика. Там можно получать уведомления, оплачивать налоги, а также при желании подключить услугу «Семейный доступ» для контроля налогов ребёнка через «кабинет» взрослого родителя.