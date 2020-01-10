Блогер Джо Хаттаб из Объединенных Арабских Эмиратов назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире

Новость об этом взорвала все региональные сайты и страницы в соцсетях. Однако, блогер имел в виду вовсе не грязь или мрачные серые дома, а полярную ночь, в которой оказался впервые.

Полярная ночь никого не оставляет равнодушным. И если мы северяне, живущие в Мурманской области, уже привыкли к тому, что нам почти два месяца приходится жить без солнца, то для туристов - это шок. Так произошло и с арабским блогером Джо Хаттабом, который приехал в заполярную столицу для съёмок своего нового видео.

Прогулявшись по городу, пообщавшись с его жителями и, конечно же, посетив Териберку, Джо сделал вывод, что Мурманск самый депрессивный город из увиденных им. А всё потому, что жить в постоянной темноте невыносимо, по крайней мере, для него.

Владимир Онацкий, президент Ассоциации экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды»: «Эта фраза, которая сейчас по всему интернету гуляет, про то, что Мурманск назван самым депрессивным городом, видимо, объясняет тем, что он не во всех арктических регионах бывал. Мурманск в этом плане ещё светится, переливается огнями. И полярная ночь, по крайней мере, на меня и друзей никак не сказывается. У нас нет депрессии, про которую многие рассказывают».

Также, по мнению Владимира, если бы блогер обратился за помощью к гидам, то увидел бы больше интересного в Заполярье. Ведь, несмотря на полярную ночь, здесь есть на что посмотреть. Помимо экскурсий по Мурманску, погони за северным сиянием и путешествия в Териберку, туристы изучают природу, культуру и быт северян и в других уголках региона. Кстати, путешествия жителей арабских стран в Кольский край нечастое явление.

Владимир Онацкий, президент Ассоциации экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды»: «Кроме жителей Азии к нам потихоньку начинают приезжать и европейцы. Из Германии, даже Швеции к нам приезжали, чтобы северное сияние посмотреть. Италия, Испания, Португалия, скажем так, из старой Европы начинают к нам ехать туристы, есть и американцы. Буквально вчера встретился с двумя американцами из Алабамы, которые приехали посмотреть северное сияние».

Джо популярный тревел-блогер в Арабских Эмиратах. Молодой человек путешествует по миру, знакомится с жизнью в других странах и пытается выяснить – земля круглая или плоская. Такой забавный контент уже подарил его странице на «Ютубе» более трёх миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что Джо уже не в первый раз был в Мурманске. Два года назад он уже посещал наш край, но летом, когда солнце светило круглые сутки. И в тот раз путешественник также был в шоке от происходящего.