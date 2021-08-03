Блогер Семён Воробьев добрался из Архангельска в Мурманск на каяке

Своё путешествие молодой человек снимал на видео и по его завершении создал фильм.

29 мая каякер Семен вышел из Архангельска в Мурманск. Ему предстояло преодолеть сотни морских миль по Белому и Баренцеву морям. Для чего? Ради приключений. По составленному маршруту, с минимальным запасом всего необходимого он прошёл непростой путь. Путешественник двигался в одиночку, в трудных погодных условиях.

На пути в столицу Заполярья Семён делал остановки, чтобы набраться сил и заодно увидеть интересные места. Например, как Мудьюгский концлагерь в Архангельской области. Где-то ещё жилые деревеньки, где-то нетронутая северная земля попадались каякеру.

Добравшись до нашего региона, он видел немало вещей, удививших его.

Спустя 31 день изнуряющей гребли, пройдя 950 км, Семён Воробьев приплыл в Мурманск, в целости и сохранности. А вернувшись, домой создал трёхчасовой фильм о своём необычном путешествии.