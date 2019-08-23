Блогеры и вайнеры приглашают мурманчан на «НеФорум»

Блогеры, вайнеры, SSM- специалисты и самые активные пользователи социальных сетей, у которых более миллиона подписчиков, собираются в Мурманске на «НеФорум» и приглашают к участию в мероприятии всех желающих. Фестиваль начнётся в 10 утра 24 августа на площади Мурманского морского вокзала, перед которым установят шесть шатров, в которых будут проводиться лекции различной тематической направленности. Организаторы обещают, что будет интересно всем: и инстамамочкам, и тиктокерам.

«Помимо лекций будут встречи с блогерами, у которых можно будет взять автографы, - рассказывает Евгения Башкирова, организатор фемтиваля «НеФорум блогеров». - Всё будет проходить в дружелюбной атмосфере, без всяких преград, с участниками можно будет сфотографироваться. На площадке будут хаски, скейтпарк мы будем запускать воздушных змеев».