Блогеры-выпускники проекта «Академия телевидения» освоили телепортацию

Первые выпускники проекта «Академия телевидения» научились создавать короткие видео со спецэффектами. Видеоблогеры придумывают сценарии и легко управляются с хромакеем. О том, как у ребят проходят занятия, о чём будут их новые ролики, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Призрак, который приносит колу на подносе - волшебство? Да. Это магия «Академии телевидения». Именно здесь ребята научились создавать такие короткие ролики.

Наталья Кейних, преподаватель проекта «Академия телевидения»: «Мне было интересно узнать, почему они пришли. Практически все ребята хотели сами прийти на эти курсы, им нравятся соцсети, «Инстаграм», они снимают ролики и выкладывают в соцсети».

Ученикам подчинился даже телепорт. С помощью монтажа и спецэффектов они легко переносят предметы и людей через время и пространство.

Иван Иващенко, выпускник проекта «Академия телевидения»: «Я сделал видео, как директор была в Москве, а потом улетела на пляж».

9 новоиспеченных видеоблогеров - первые выпускники проекта «Академия телевидения». Они уже точно знают, где смогут применить свои навыки. Кто-то будет снимать забавные видео для «Тик-Тока», а кто-то готов делать обзоры на любимые игры.

Ян Пицан, выпускник проекта «Академия телевидения»: «Мне нравится игра «Майнкрафт», я делаю вещи разные, эксперименты».

Чтобы овладеть искусством монтажа, каких-то особенных условий не требуется. Достаточно иметь обыкновенный смартфон. Правильное освещение и хромакей сделают своё дело и превратят любую скучную картинку в динамичное видео.

Проект «Академия телевидения» обучает начинающих журналистов. 17 ноября стартует новый набор ребят возрастом от 7 до 14 лет.