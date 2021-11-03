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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.21 19:00

Блокадники и участники обороны Ленинграда получат единовременную денежную выплату

Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей, она будет перечислена ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Все средства будут выплачены в течение ноября этого года одновременно с пенсией.

В настоящее время в Мурманской области проживает 95 ветеранов-блокадников.

Игорь Кузнецов, начальник отдела организации и назначения перерасчёта пенсий ОПФР по Мурманской области: «Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд, за исключением тех, кто получает пенсии по линии силовых структур. В случае, если ветеран является получателем двух пенсий, то выплата будет произведена Пенсионным фондом. Если ветеран по каким-либо причинам не сможет получить в ноябре эту выплату, то она будет автоматически перенесена на следующий месяц».

 

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Николай
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макс
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