1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.22 19:30

«Бобры Мурмана», или Занятие для самых смелых и подготовленных

Заполярье уже много лет притягивает к себе любителей острых ощущений, а особенно тех, кто отдаёт предпочтение автомобильным экспедициям. Любителей бездорожья хватает и в наших краях. Клуб 4х4 «Бобры Мурмана» существует уже более 10 лет, шесть сезонов подряд он организует соревнования, шутливо прозванные «Покатушками».

28 мая в районе Ура-Губы прошёл межклубный чемпионат, на котором владельцы прокаченных джипов выясняли, кто же быстрее всех укротит северное бездорожье.

Заполярье уже много лет притягивает к себе любителей острых ощущений, а особенно тех, кто отдаёт предпочтение автомобильным экспедициям.  Любителей бездорожья хватает и в наших краях. Клуб 4х4 «Бобры Мурмана» существует уже более 10 лет, шесть сезонов подряд он организует соревнования, шутливо прозванные «Покатушками».

Дмитрий Морозов, руководитель клуба «Бобры Мурмана»: «Если раньше просто была «Покатушка», мы её делали один-два раза в год, о вот второй год подряд мы проводим с клубами из Мурманской области межклубный чемпионат. Первый этап у нас был в Ковдоре «Снежная высота», там по снегу все ездили. Мы тут думали тоже будем ездить по снегу, его было много, а он к сегодняшнему дню растаял. По песочку будем катать».

Цель таких соревнований такая же, как и в любой другой гонке – завершить маршрут первым с наилучшим результатом. На старт допускается 3 класса автомобилей: в стандартной комплектации, следом идут автомобили с небольшими улучшениями и лебёдкой, и наконец – настоящие тюнингованные крепыши класса ТР 1. Такие агрегаты оснащены специальными колёсами, каркасами безопасности, защитой кузова и другими аксессуарами, которые облегчают прохождение сложных участков. Кстати, участков таких было довольно много.

Андрей Смирнов, автор трассы: «На подготовку трассы ушло два дня. Она получилась, в целом, в районе где-то полутора километров в общей сложности, но со своими спецучастками. Есть и очень сложный».

Во время гонок в каждом автомобиле находится по 2 человека – водитель и штурман. Помимо навигации штурман занят и другой работой. К примеру, в непредвиденной ситуации справиться с трудностями в четыре руки будет куда проще. А две головы точно не забудут взять с собой запас дополнительного снаряжения.

Андрей Никепелов и Юрий Сафонов, участники заезда: «Берём с собой стропы, чтобы подмотаться к дереву, зацепить лебёдку».

Андрей и Юрий – оба из Ревды, пришли в автоспорт не так давно, при этом выступать на соревнованиях им очень нравится. Андрей в их команде - пилот, а вот Юрий – штурман. По словам Андрея, изначально автомобиль покупался ими для рыбалки, но однажды северянин по воле случая попал на гонки и с тех пор всерьёз заболел трофи-рейдами. Как отметили спортсмены, на первый взгляд маршрут показался им чересчур сложным, но, как говорится в пословице, «глаза боятся, а руки делают».

Андрей Никепелов, участник заезда: «Сначала, когда трассу проходили пешком, показалось, что будет так, более серьёзно, думали. И вода была по пояс, думали, что там будет сложнее всё это проходить. Но шли-шли ходом как-то. Но, правда, два раза «лебедились».

Эта гонка стала дебютом не только для экипажа из Ревды.

Например, Ольга, автолюбитель, на трофи-рейд она приехала в первый раз, пока что в качестве зрителя.

Ольга, зрительница: «К сожалению, на своей машине я не могу вот так покататься, но хотя бы посмотреть.  В будущем не планируете, может быть, тоже принять участие? Стаж вождения у меня ещё не очень большой, думаю, меня пока не возьмут, но в будущем, может быть всё».

Некоторые зрители очень хотели прокатиться на вездеходах в качестве пассажиров, однако организаторы и участники  гонки такой возможности  не предусмотрели. Спорт есть спорт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Научи меня жить». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Майские вакансии в Мурманске с зарплатой более 100 тысяч рублей - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро укрепляется на 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 27% увеличила выработку электроэнергии в мае-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика