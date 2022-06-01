«Бобры Мурмана», или Занятие для самых смелых и подготовленных

Заполярье уже много лет притягивает к себе любителей острых ощущений, а особенно тех, кто отдаёт предпочтение автомобильным экспедициям. Любителей бездорожья хватает и в наших краях. Клуб 4х4 «Бобры Мурмана» существует уже более 10 лет, шесть сезонов подряд он организует соревнования, шутливо прозванные «Покатушками».

28 мая в районе Ура-Губы прошёл межклубный чемпионат, на котором владельцы прокаченных джипов выясняли, кто же быстрее всех укротит северное бездорожье.

Заполярье уже много лет притягивает к себе любителей острых ощущений, а особенно тех, кто отдаёт предпочтение автомобильным экспедициям. Любителей бездорожья хватает и в наших краях. Клуб 4х4 «Бобры Мурмана» существует уже более 10 лет, шесть сезонов подряд он организует соревнования, шутливо прозванные «Покатушками».

Дмитрий Морозов, руководитель клуба «Бобры Мурмана»: «Если раньше просто была «Покатушка», мы её делали один-два раза в год, о вот второй год подряд мы проводим с клубами из Мурманской области межклубный чемпионат. Первый этап у нас был в Ковдоре «Снежная высота», там по снегу все ездили. Мы тут думали тоже будем ездить по снегу, его было много, а он к сегодняшнему дню растаял. По песочку будем катать».

Цель таких соревнований такая же, как и в любой другой гонке – завершить маршрут первым с наилучшим результатом. На старт допускается 3 класса автомобилей: в стандартной комплектации, следом идут автомобили с небольшими улучшениями и лебёдкой, и наконец – настоящие тюнингованные крепыши класса ТР 1. Такие агрегаты оснащены специальными колёсами, каркасами безопасности, защитой кузова и другими аксессуарами, которые облегчают прохождение сложных участков. Кстати, участков таких было довольно много.

Андрей Смирнов, автор трассы: «На подготовку трассы ушло два дня. Она получилась, в целом, в районе где-то полутора километров в общей сложности, но со своими спецучастками. Есть и очень сложный».

Во время гонок в каждом автомобиле находится по 2 человека – водитель и штурман. Помимо навигации штурман занят и другой работой. К примеру, в непредвиденной ситуации справиться с трудностями в четыре руки будет куда проще. А две головы точно не забудут взять с собой запас дополнительного снаряжения.

Андрей Никепелов и Юрий Сафонов, участники заезда: «Берём с собой стропы, чтобы подмотаться к дереву, зацепить лебёдку».

Андрей и Юрий – оба из Ревды, пришли в автоспорт не так давно, при этом выступать на соревнованиях им очень нравится. Андрей в их команде - пилот, а вот Юрий – штурман. По словам Андрея, изначально автомобиль покупался ими для рыбалки, но однажды северянин по воле случая попал на гонки и с тех пор всерьёз заболел трофи-рейдами. Как отметили спортсмены, на первый взгляд маршрут показался им чересчур сложным, но, как говорится в пословице, «глаза боятся, а руки делают».

Андрей Никепелов, участник заезда: «Сначала, когда трассу проходили пешком, показалось, что будет так, более серьёзно, думали. И вода была по пояс, думали, что там будет сложнее всё это проходить. Но шли-шли ходом как-то. Но, правда, два раза «лебедились».

Эта гонка стала дебютом не только для экипажа из Ревды.

Например, Ольга, автолюбитель, на трофи-рейд она приехала в первый раз, пока что в качестве зрителя.

Ольга, зрительница: «К сожалению, на своей машине я не могу вот так покататься, но хотя бы посмотреть. В будущем не планируете, может быть, тоже принять участие? Стаж вождения у меня ещё не очень большой, думаю, меня пока не возьмут, но в будущем, может быть всё».

Некоторые зрители очень хотели прокатиться на вездеходах в качестве пассажиров, однако организаторы и участники гонки такой возможности не предусмотрели. Спорт есть спорт.