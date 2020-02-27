Бодаться с лосем на дороге водителю не пришлось!

На одной из дорог в Кольском районе автомобилист заметил лося. Вопреки статистике, закончилась неожиданная встреча мирно и никто не пострадал.

Но чаще всего, дикие животные выбегают на дорогу неожиданно и становятся виновниками серьёзных аварий.

Говорят, что лосей привлекает запах выхлопных газов. В этом случае водитель заметил обитателя леса и остановился, чтобы животное могло спокойно пройти на другую сторону магистрали. Стоит отметить, что выходить из машины в таких случаях не рекомендуется, ведь лоси, считаются довольно агрессивными животными способными без причины напасть на человека.