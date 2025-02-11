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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.25 19:30

Боец на посту! В Зеленоборском установили памятник односельчанам, погибшим в боях в зоне СВО

Защитники Отечества, Герои России и просто чьи-то дети и родители. Важно помнить каждого, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Так жители Зеленоборского почитают не только героев Великой Отечественной Войны, но и своих современников.

В Зеленоборском рядом с памятником воинам интернационалистам, отстаивавшим интересы страны в Афганистане и Чечне, недавно установили ещё один монумент, но уже тем, кто не вернулся домой после выполнения задач специальной военной операции. Это статуя бойца в полный рост, как будто замершего на своем посту.

Яна Иванова, мать бойца СВО Александра Иванова: «Но мы, как мамы погибших наших ребят, считаем, что это достойный памятник. В этом памятнике вся наша боль, в тот же момент и вся наша сила, нашего народа. К этому памятнику в любой момент могут и гости нашего посёлка, и мы, и жители посёлка прийти. Посидеть, поклониться. Я считаю, что это очень достойный памятник».

Инициаторами установки памятники были зеленоборчане.

Для женщины это особое место, её сын погиб на передовой. В маленьком посёлке, где все друг друга знают, такие утраты и личное горе чувствуются особенно сильно. 

Яна Иванова, мать бойца СВО Александра Иванова: «Он был отзывчивым, очень добрым, у него было очень много друзей. Друзей он любил, он очень сильно любил и животных. Он втихаря от нас подписал контракт, а мы его всеми силами пытались отговорить».

На СВО из посёлка ушли немало ребят, некоторые, как и Александр Иванов,  погибли при исполнении долга. Но память о них всегда будет жить.

 

Комментарии

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