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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.25 19:30

Боец отряда ОМОН «Медведь» на улице спас северянку от телефонного мошенника

С каждым годом мошенников становится всё больше, а их способы забрать кровно заработанные северянами деньги всё изощреннее. Однако эта история не про то, как женщина лишилась миллионов рублей, а наоборот, о том, как её вытащили из лап аферистов.

Все произошло возле торгового центра в Мурманске. Женщина с кем-то разговаривала по видеосвязи и нервничала. Беседу услышал проходивший мимо росгвардеец Виталий. Он обратил внимание мурманчанки на то, что с ней разговаривают мошенники, но она не хотела этого слышать.

Виталий, боец отряда ОМОН «Медведь» Росгвардии: «Начал с ней разговаривать, говорю: «Вам мошенники звонят, повесьте трубку». Это услышал и мошенник, начал женщину отговаривать: «Отойдите от него, ни в коем случае с ним не общайтесь, уходите».

Она начала от меня убегать, я её настиг уже возле торгового центра. Люди смотрят на всю эту картину: я за ней, она от меня. Дальше разговор у нас продолжился в самом торговом центре».

Росгвардеец целый час уговаривал женщину повесить трубку, но она отказывалась, ведь на том конце провода, как она была уверена, был сотрудник следственного комитета, который помогает вернуть ей потерянный доступ к порталу «Госуслуги».

Виталий, боец отряда ОМОН «Медведь» Росгвардии, продолжил переубеждать северянку: «Следователь не может вам звонить по видеосвязи, следователи могут только повесткой вызвать или как-то по-другому. Свои персональные данные по телефону вообще никому нельзя рассказывать, даже сотрудникам банка». В итоге мы зашли в её «личный кабинет» на госуслугах, там авторизация уже слетела. Она всё-таки передала какие-то четыре цифры».

Уговоры подействовали, женщина повесила трубку и позвонила своим родственникам.

Теперь ей придётся восстанавливать пароль на госуслугах.

Но таких случаев немало и не всегда рядом оказывается сотрудник органов правопорядка, способный предупредить, нужно самим быть начеку.

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