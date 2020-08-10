Боеприпасы далёкой войны до сих пор приходится обезвреживать

Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту в окрестностях Заозёрска обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Опасные находки - это 18 немецких мин.

А ранее около автодороги Заозерск – Мурманск были обнаружены 74 винтовочных патрона и две гранаты «Ф–1» военных лет.

Все найденные боеприпасы уже уничтожены силами Северного флота.

Напомним, что при обнаружении гражданами подозрительных предметов ни в коем случае не следует их самостоятельно перемещать, перевозить или пытаться утилизировать. Необходимо незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел Мурманской области.