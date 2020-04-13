Боевая тревога для всего волонтёрского движения региона

Единый волонтерский центр под руководством Евгении Чибис, объединивший движения добровольцев Мурманской области, а это уже 329 человек, начал свою работу в третьей декаде марта.

С начала пандемии волонтёрами Заполярья уже выполнены более 3,5 тысячи заявок северян. А это и юридические консультации, в том числе по вопросам предпринимателей, многие вопросы касались поддержки со стороны службы занятости. А с 6 апреля стартовала акция «Волонтер дня».

Ольга Абрамова, волонтёр, председатель Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе: «Мы хотим привлечь внимание к волонтёрскому движению. Призываем лидеров общественных объединений, людей публичных, популярных, которых знают в регионе, взять на себя функцию волонтёра: сходить в магазин, сходить в аптеку, оказать людям ту помощь, которая им сегодня нужна».

Всего за несколько дней к проекту присоединились все муниципалитеты области. Везде открыты волонтёрские центры, организована помощь пожилым и маломобильным гражданам. Действуют «горячие линии».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл онлайн-встречу с активистами движения и руководителями муниципалитетов, которые тоже не остались в стороне от доброго дела.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это, по сути, боевая тревога для всего волонтёрского движения. До этого волонтёры много чем занимались, много чего делали. Но вот она пришла, настоящая беда и в мир, и в страну, и Мурманскую область не миновала. Проверка, такой стресс-тест, можем или не можем. И здорово, что оказалось, что можем».

Новые волонтёры проходят обязательную регистрацию, инструктаж по безопасности в условиях пандемии, получают бейдж волонтёра и средства защиты, после чего они приступают к помощи наиболее нуждающимся в ней людям.