Боевые корабли и суда арктической группировки Северного флота прибыли к островам Земли Франца-Иосифа

На островах экипажи отработают высадку десанта на побережье и обеспечат погрузку военной и специальной техники на большой десантный корабль.

Стоит отметить, что плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения с учётом фактической ледовой обстановки, а для её уточнения североморцы используют данные метеорологических спутников и вертолёт Ка-27 ПС, который совершает разведывательные полёты с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

Георгий Зайцев, инженер штурманской боевой части БПК «Североморск»: «Плавание в Арктике накладывает особую сложность в работе штурмана ввиду сложных метеорологических условий, наличия льдов и айсбергов. Со всеми поставленными задачами мы справляемся и обеспечиваем навигационную безопасность плавания в полном объёме».