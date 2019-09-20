Боевые корабли Северного флота провели учения

Боевые корабли арктической группировки Северного флота провели учения с боевой стрельбой на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов и артиллерийских установок. Учение проходило в штормовых условиях при волнении моря до 4-х баллов и сильном порывистом ветре. После зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с условной «вражеской» группировкой надводных сил. Также экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил стрельбу реактивными глубинными бомбами по условному подводному противнику.