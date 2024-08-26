Боевые корабли Северного флота провели учения по противороботной обороне в Арктике

Экипаж противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» возглавлял боевой отряд.

Экипажи отряда Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» провели учение по противолодочной обороне в акватории Карского моря в Арктике. По легенде, условный противник атаковал группу безэкипажными катерами и дронами.

На кадрах видеосъёмки видно, как выполняют упражнения по ведению боя расчёты артиллерийских батарей, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Все мишени были поражены подразделениями.

Олег Ирза, командир БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота: «Противороботная защита на сегодняшний день является актуальной задачей. Имеемое на корабле артиллерийское и стрелковое оружие в совокупности с дополнительно установленными крупнокалиберными пулемётами позволяет создать эшелонированную систему обороны и выполнить поставленную задачу с заданной эффективностью».

Сейчас экипажи кораблей арктической группировки Северного флота - «Вице-адмирала Кулакова, «Александра Отраковского», спасательного буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» продолжают выполнять задачи похода в морях Северного Ледовитого океана в акватории Северного морского пути.