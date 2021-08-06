Боевые пловцы освободили «Советский Союз»

Оказывается, что среди сотрудников спецподразделения ФСБ есть боевые пловцы. Их тренировки наверняка и не редкость, но вот на видео попадают нечасто. А ведь выглядит работа таких бойцов не менее зрелищно, чем тот же хоккейный матч, особенно когда понимаешь, что вся учебная операция - не кадры художественного фильма, а реальные события.

В этот раз площадкой для тренировки навыков группы боевых пловцов подразделения специального назначения ФСБ России был выбран выведенный из эксплуатации атомный ледокол «Советский Союз». Судно пришвартовано на территории «Атомфлота» в Мурманске.

Бойцы отработали действия по доставке личного состава к месту проведения операции, десантирования на воду, скрытного передвижения и захвата судна со стороны акватории.

По легенде учений, группой «террористов» совершено нападение на ледокол с захватом заложников. В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий условный противник обезврежен, заложники освобождены, реализованы меры по ликвидации угрозы взрыва и минимизации последствий террористического акта.