Боевые пловцы Северного флота провели учения в акватории Кольского залива

Напомним, такие подразделения занимаются противодиверсионной работой.

Во время тренировки специалисты отрабатывали навыки по охране пункта базирования крупных надводных кораблей.

Отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота перед началом учений делится на «плохих» и «хороших». Одним необходимо выполнять и отрабатывать привычные задачи, а другая группа играет роль подрывников.

На первом этапе учения военнослужащие предотвратили прорыв условных диверсантов к кораблям, стоящим у причалов. По легенде, злоумышленники хотели их заминировать. Лодка-нарушитель и весь экипаж были захвачены и обезврежены.

На втором этапе подводные диверсанты были уничтожены как на акватории, так и на побережье. Далее был проведён противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей, сорваны и уничтожены условные мины.

Алексей Андреев, командир войсковой части: «Функционал наш повышается благодаря тому оборудованию, которое поступает от Министерства обороны. Водолазы способны выполнять эти задачи под водой. Также в этом снаряжении выполнять на суше, не снимая его. Подготовка занимаем большое время. Чтобы подготовить одного водолаза, на это уходит более 2 месяцев».

В ходе тренировок использовались средства имитации взрывов и холостые патроны. Боевые пловцы стреляли из специального оружия – автоматов АПС. Подразделение было сформировано полгода назад. Оно оснащено современными средствами связи, оружием, военной и специальной техникой.