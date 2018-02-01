ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Прислушайтесь к своему «мотору», или Ишемическая болезнь сердцаВ ЗАТО Александровск готовятся к выборам Президента РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.18 19:30

Богатырь уходит в море

Пополнение на Северном флоте. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» стал самым значительным пополнением 2017 года. Что понятно, так как новых ледоколов военные моряки не видели вот уже сорок лет. 

Новенький 85-метровый красавец ледокол «Илья Муромец» выделяется на фоне других военных судов своим белым - совсем не камуфляжным цветом. 30 ноября на ледоколе торжественно подняли военно-морской флаг. Этот день считается датой вступления «Ильи Муромца» в состав Северного флота. В январе судно совершило переход из Санкт-Петербурга в Североморск.

Дизель-электрический «Илья Муромец» - воплощение  передовых  технологий судостроения. Он  может до двух месяцев находиться в море, не заходя в порт. У командования на «богатыря»  грандиозные планы. Ледокол  будет не только проводить корабли в ледовой обстановке, но и участвовать в научно-исследовательских и гидрографических работах. Для этого здесь установлена мобильная лаборатория. На борту помимо 40 человек экипажа могут находиться и до полусотни учёных.

- Крайние 40 лет поступления на Северный флот ледоколов не было, - напомнил Александр Кожевников, начальник вспомогательного флота Северного флота . - Судно современное, сделано по подобию всех кораблей нового поколения. Хотелось бы таких судов больше, они нам нужны для выполнения задач на Северном морском пути.

- В серьёзных ледовых условиях судно ещё не показало себя, - справедливо отметил Глеб Рутковский, капитан ледокола «Илья Муромец». - Выйдем в Карское море, будем там оправдывать возложенные на нас надежды.

Предполагается, что в зависимости от ледовой обстановки, ледокол  сможет проводить от одного до целой эскадры кораблей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 143 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам приходится жить в кредит-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 14 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала первый в 2018 году миллиард киловатт-часов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика