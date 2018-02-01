Богатырь уходит в море

Пополнение на Северном флоте. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» стал самым значительным пополнением 2017 года. Что понятно, так как новых ледоколов военные моряки не видели вот уже сорок лет.

Новенький 85-метровый красавец ледокол «Илья Муромец» выделяется на фоне других военных судов своим белым - совсем не камуфляжным цветом. 30 ноября на ледоколе торжественно подняли военно-морской флаг. Этот день считается датой вступления «Ильи Муромца» в состав Северного флота. В январе судно совершило переход из Санкт-Петербурга в Североморск.

Дизель-электрический «Илья Муромец» - воплощение передовых технологий судостроения. Он может до двух месяцев находиться в море, не заходя в порт. У командования на «богатыря» грандиозные планы. Ледокол будет не только проводить корабли в ледовой обстановке, но и участвовать в научно-исследовательских и гидрографических работах. Для этого здесь установлена мобильная лаборатория. На борту помимо 40 человек экипажа могут находиться и до полусотни учёных.

- Крайние 40 лет поступления на Северный флот ледоколов не было, - напомнил Александр Кожевников, начальник вспомогательного флота Северного флота . - Судно современное, сделано по подобию всех кораблей нового поколения. Хотелось бы таких судов больше, они нам нужны для выполнения задач на Северном морском пути.

- В серьёзных ледовых условиях судно ещё не показало себя, - справедливо отметил Глеб Рутковский, капитан ледокола «Илья Муромец». - Выйдем в Карское море, будем там оправдывать возложенные на нас надежды.

Предполагается, что в зависимости от ледовой обстановки, ледокол сможет проводить от одного до целой эскадры кораблей.