Богатыри Северного флота соревновались в русском жиме

Во флотской столице военнослужащие Северного флота приняли участие в турнире по «Русскому жиму». За кубок боролись представители отдельного морского инженерного полка, инженерных подразделений бригады морской пехоты, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса. Жюри оценивало победителей в личном и командном зачёте.

Перед спортсменами стояла задача поднять штангу максимальное количество раз, лёжа на спине.

По итогам турнира общекомандное первое место заняла команда отдельного морского инженерного полка Северного флота. Им достался переходящий приз - Кубок начальника морской инженерной службы.