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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.19 19:30

«Богатырские» дошколята готовятся к встрече с Дедом Морозом

До наступления Нового года остаётся совсем немного времени. У дошкольников из детского сада № 27 в разгаре праздничные хлопоты.

Новый год, пожалуй, самый любимый праздник у взрослых и, конечно же, у детей. Воспитанники  27-го детского сада «Богатырь» в предвкушении волшебства и с нетерпением ждут в гости Деда Мороза. Чтобы встреча надолго запомнилась сказочному старичку, малыши старательно готовят для него подарки, бусинка к бусинке, пайетка к пайетке. Чего только нет в мастерских: разноцветные шары, варежки с блестящими узорами и ёлочные игрушки в форме сосульки. Мальчики и девочки верят в чудеса и знают, что 1 января исполнятся все их самые заветные желания.

Рома Луц: «Хочу в подарок тиранозавра Рекса, потому что он крутой».

Настя Смага: «Хочу на Новый год в подарок дом Лол, это где куколки и вот такой дом большой».

Лиза Федорова: «Хочу простой жизни в следующем году».

Уже на следующей неделе во всех детских дошкольных учреждениях начнутся утренники. По словам воспитателей, самыми популярными у мальчишек  остаются образы пиратов и мушкетёров, а девочки предпочитают костюмы снежинок и принцесс. Каждый день, пока ещё в повседневной одежде, ребята репетируют творческие номера.

Традиционно ни один утренник в детском саду не проходит без стихотворений о ёлке, хлопушках и зиме. Ведь без такого стишка есть риск и вовсе остаться без подарков. Но нашим ребятам это точно грозит.

Родители также не остались в стороне. В свой выходной они не поленились и вышли на улицу с лопатами, чтобы слепить снеговиков и украсить участки самодельными игрушками. Новогодняя коллекция авторских работ, представленная в холле учреждения, тоже создавалась взрослыми.

Наталья Ширяевская, старший воспитатель МДОУ 27: «У нас идёт активная подготовка и наш детский сад вовлекает родителей в образовательный процесс, в том числе и в новые проекты».

Ирина Кармановская, заместитель заведующей МДОУ 27: «Очень хочется выразить благодарность родителям, они творческие люди, у них развита фантазия и они откликаются на наши просьбы. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними».

Вот таким дружным представился нам один из детских садов в Ленинском округе Мурманска. Ещё немного и все его воспитанники встретят самый долгожданный праздник и дружно прокричат: «С Новым годом!».

 

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