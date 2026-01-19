Богоявление: жители ЗАТО Александровск принимали активное участие и в церковном богослужении, и по традиции окунулись в купель
Сергий Мищенко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Очень часто люди думают, что если в крещенские дни окунаются в купель, вырубленную в озере, то этим самым очищаются от грехов. Это не так: к счастью или сожалению. Очищение происходит тогда, когда человек исповедуется в церкви у служителя с положенным чином».
Святую воду также лучше получать после ритуала в храме: она хранится дома в течение года и употребляется натощак для улучшения здоровья и настроения.
Хоть народную традицию омовений в ледяной воде церковь не поддерживает, но и не оспаривает: купели освящаются, а после службы и причастия можно завершить в ней духовное очищение.
Иордани в большом ЗАТО организовали в трёх местах: на озерах Снежногорска, Полярного и Гаджиево. Во время омовений около купелей дежурили спасательные службы. Для желающих согреться после купания предлагали горячий чай.