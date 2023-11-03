Боксеры из разных уголков Мурманской области собрались в 38-й раз во Дворце спорта

Здесь спортсмены покажут свои способности на соревнованиях по боксу памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и на чемпионате города Мурманска.

Во Дворец спорта областного центра съехались спортсмены со всего региона. Они хорошо подготовлены и заряжены только на победу. Громкие крики с напутствующими словами раздаются по всему залу, так болельщики поддерживают и помогают любимым спортсменам одержать победу на ринге.

Участие в городском чемпионате принимают юноши, юниоры, девушки, юниорки и мужчины. Всего – около ста человек из Мончегорска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Полярных Зорь, Кандалакши, Оленегорска и Мурманска.

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Юниоры очень достойные, высокие, сильные. Ими надо гордиться! Будем смотреть, надеюсь, что бои будут красивые и хорошие».

Чтобы снять напряжение перед выходом на ринг, многие спортсмены стараются не сидеть на месте. Кто-то бегает, кто-то прыгает на скакалке, а кто-то боксирует с воображаемым спаринг-партнёром.

Победителей и призёров соревнований наградят кубками, медалями и дипломами спорткомитета 5 ноября. В этот день состоятся финальные бои чемпионата.

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Победители будут получать медали, кубок и диплом горспорткомитета, а также уважение, восхищение в глазах болельщиков».

Предусмотрена награда и для судей соревнований, для которых предусмотрена награда «Лучший рефери».