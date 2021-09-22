Более 10 миллионов рублей выделят на новое хоккейное оборудование

Пользоваться им будут, в том числе и спортсмены недавно презентованной молодёжной команды «Арктика». Соответствующее постановление «О выделении денежных средств из резервного фонда правительства Мурманской области» подписал губернатор Андрей Чибис.

Это позволит привести Ледовый дворец в соответствие требованиям технического регламента. Средства пойдут на поставку и установку необходимого оборудования по хоккею, в частности, системы «Видеогол», системы судейства, хронометража и отображения игровой информации, травмобезопасных накладок для ворот, закладных цветовых разметок поля, защитных экранов для скамеек запасных игроков и штрафников, защитных экранов для размещения рекламной продукции, специального резинового покрытия для спортивных зон.

Молодёжная хоккейная команда «Арктика» создана по инициативе губернатора и будет участвовать в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. Первые домашние матчи пройдут в Ледовом Дворце 2-3 и 6-7 октября.